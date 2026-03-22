Si chiamava Francesco Edoardo Zurru, era stato ricoverato al Brotzu per poi essere trasferito d’urgenza al Gemelli di Roma dove, purtroppo, il suo cuoricino ha smesso di battere.

Straziante il dolore della famiglia, tutto il paese si stringe ai genitori, alla sorellina e a tutti i parenti in questa indescrivibile tragedia.

La famiglia vuole sapere cosa è accaduto, si è affidata a un avvocato, contattata dalla redazione di Casteddu Online ha espresso che “sono state 24 ore fatali”.

Domani al Gemelli si svolgerà l’autopsia sul piccolo per stabilire le cause del decesso.

Sui social sono tanti i commenti che si leggono in queste ore, strazianti, perché è inaccettabile la morte di un piccolo che si era appena affacciato alla vita.

“Per noi è stato un giorno di infinita tristezza e tanti ne seguiranno, perché abbiamo perso il nostro nipotino Francesco di soli 4 mesi, il nostro figlioletto.

Per lui stavamo preparando una grande festa per domenica per il suo Battesimo .

Siamo volati a Roma per stargli vicino un’ ultima volta, e ora ci stringiamo in un forte abbraccio in silenzio.

Grazie a tutte le persone, amici e parenti che ci stanno dando coraggio.

È innaturale che un papà e una mamma perdano il loro bambino.

Oggi era il tuo giorno, era tutto pronto, è tutto ingiusto”.