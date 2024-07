A Cagliari furti in casa e truffe in aumento durante le vacanze estive, occhio ai social

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Prendono di mira una casa, la tengono d’occhio, aspettano che i proprietari vadano in vacanza e poi colpiscono, entrando e svaligiando tutto. Lo stesso fanno con gli anziani, studiando accuratamente la vittima di turno: aspettano che resti da sola, poi entrano in azione presentandosi alla porta di casa e riuscendo in qualche modo a farsi accogliere in casa per poi rubare oro e denaro. In estate furti in casa e truffe agli anziani aumentano del 30% circa anche a Cagliari e in Sardegna: intere giornate al mare, weekend fuori, vacanze e anziani spesso soli creano la situazione ideale per spingere i malviventi a entrare in azione.

Ma qualcosa per provare a prevenire si può fare, come spiegano le forze dell’ordine. Intanto, una regola che nessuno rispetta e che è sicuramente la più importante: non pubblicare sui social le foto dai luoghi di vacanza. Va da sé che avendo la certezza che è vuota, la casa diventa un’attrazione irresistibile per i ladri. Il gigantesco reality che è diventata la vita impone invece di mostrare tutto a tutti i costi, anche quello di esporsi al rischio ladri: basterebbe solo un po’ di intelligenza in questo caso per evitare il peggio.

Serve invece investire qualche decina di euro, ormai si trovano a poco prezzo, per comprare qualche videocamera per un sistema di videosorveglianza fai da te: anche quello utilissimo per eventuali denunce ma, con videocamere posizionate bene in vista, anche un forte deterrente per i ladri. Infine, il più classico dei consigli: chiedere a qualcuno di farsi svuotare regolarmente la cassetta della posta.

Insomma, un po’ di buon senso e qualche precauzione per godersi una vacanza in santa pace.