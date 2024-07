In Sardegna raccolte 15 tonnellate di lampadine a fine vita: è record nel sud dell’isola

Importantissimo per l’ambiente differenziare la raccolta di fonti elettriche ed elettroniche per evitare l’inquinamento. Ma è ancora troppo bassa la percentuale di chi smaltisce in modo corretto, anche se in miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2023.