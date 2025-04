A Cagliari e Quartu Sant’Elena due ragazze molestate in pieno centro: scattano le condivisioni sui social, “ragazze, state attente”. Due avvisi divulgati sui gruppi al fine di mettere in guardia più persone possibili. Uno dei due fatti raccontati sarebbe accaduto verso le 21/21,30 in zona piazza Sant’Elena: “Un uomo di circa 50/60 anni mi ha seguito da via Brigata Sassari. Aveva un mazzo di chiavi in mano, faceva finta di andare verso una macchina o casa, ma in realtà mi stava pedinando.

Per fortuna una persona mi ha avvisata e accompagnata a casa.

Non sottovalutate mai questi segnali. Spargete la voce.

Spargete la voce, perché è assurdo che una ragazza non possa girare sola alle 21/22” spiega la giovane.

Il secondo racconto riguarda la zona di San Benedetto, fermata del 3-1-6 angolo via Dante, un uomo avrebbe pesantemente molestato una ragazza, “prima mettendole un braccio intorno alla spalla, poi chiedendole se avesse “l’app del passeggero” e quando sarebbe passato il 3, una volta ricevuta risposta, l’ha bloccata e palpata senza il suo consenso.

L’uomo era alto, magro, con gli occhi verdi e tutti arrossati,

aveva un taglio sulla guancia.

Ha continuato a strillare contro la ragazza dicendole che “era sxxxxa e che l’avrebbe ammazzata” quando lei è riuscita a scappare”.