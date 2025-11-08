La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’imposta agevolata sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha escluso da tale beneficio il personale infermieristico universitario, anche se assegnato alle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e retribuito dalle stesse.

Il Consigliere regionale Alessandro Sorgia ha presentato un’interrogazione consiliare rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale alla Sanità sulla questione: “Si tratta di una palese ingiustizia – dichiara Sorgia – perché questi professionisti svolgono le stesse mansioni, nello stesso contesto sanitario, applicando lo stesso contratto collettivo nazionale. Eppure, vengono penalizzati fiscalmente solo per la loro titolarità giuridica.”

Nell’interrogazione, Sorgia chiede alla Giunta regionale di attivarsi presso il Governo nazionale per estendere l’applicazione dell’imposta agevolata anche agli infermieri universitari, e di promuovere una posizione ufficiale in sede di Conferenza delle Regioni per garantire parità di trattamento.

“La Regione Sardegna – conclude Sorgia – ha il dovere di tutelare tutti i professionisti che operano nel nostro sistema sanitario, senza discriminazioni. L’equità fiscale e contrattuale è un principio che non può essere ignorato.”