Domani scuole aperte in tutta Italia, nonostante la strategia della tensione legata alla raffica di falsi allarmi bomba stia alimentando paura e preoccupazione tra studenti, insegnanti e famiglie. Ma è già polemica sulla gestione dell’emergenza e sulle responsabilità affidate ai dirigenti scolastici. Ieri, in Sardegna, erano state decine le scuole evacuate dopo le segnalazioni di presunti ordigni, rivelatesi infondate.

Il governo punta a garantire la regolare attività degli istituti e degli altri servizi pubblici. La questione è stata affrontata nel corso di una riunione tecnica del Comitato per la sicurezza della Repubblica, alla presenza del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e dei ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi. L’obiettivo, è stato spiegato, è “impedire che minacce infondate blocchino servizi essenziali e garantire la sicurezza di studenti, insegnanti, operatori scolastici e famiglie”. Secondo il cronoprogramma concordato, il ministero dell’Interno fornirà indicazioni operative alle Prefetture per assicurare la continuità delle attività in condizioni di sicurezza.

Intanto monta la protesta dei dirigenti scolastici. “Ancora una volta si scaricano sui dirigenti scolastici responsabilità che dovrebbero essere assunte dalle autorità competenti”, denuncia Andrea Codispoti, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici della Uil Scuola. Le centinaia di false minacce arrivate via email agli istituti hanno spinto Palazzo Chigi a diffondere indicazioni operative che affidano ai dirigenti la valutazione degli elementi di rischio e le decisioni sull’eventuale chiusura delle scuole.

“È inaccettabile che un dirigente scolastico assuma decisioni autonomamente su questioni così gravi e delicate”, afferma Codispoti, evidenziando il rischio di contestazioni sia in caso di chiusura, per interruzione di pubblico servizio, sia nell’eventualità che un istituto resti aperto e si verifichi un episodio grave. “Non si può continuare a trasformare il dirigente scolastico in parafulmine di ogni emergenza e di inefficienze altrui”, conclude.

Sul fronte delle indagini, alcune delle email con falsi allarmi bomba recapitate oggi a circa 1.800 scuole italiane sarebbero partite da un indirizzo di posta elettronica compromesso riconducibile a un’insegnante di Davao, nelle Filippine. Il dominio utilizzato rimanderebbe al Dipartimento dell’Istruzione del governo filippino. Altri messaggi sarebbero invece partiti da un dominio violato appartenente a una scuola di Batangas City.