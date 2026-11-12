L’abolizione del bollo auto rischia di essere una misura iniqua, capace di avvantaggiare maggiormente chi ha più disponibilità economiche e di non produrre benefici concreti per le famiglie in difficoltà. È la posizione espressa dalla senatrice Francesca Ghirra, che ha affidato ai social una critica al provvedimento del Governo.

Secondo Ghirra, il problema è innanzitutto quello di una misura che non tiene conto delle diverse condizioni economiche dei cittadini: l’abolizione riguarderebbe indistintamente tutti i nuclei familiari, senza distinguere tra chi possiede una sola automobile e chi ne ha più di una.

Un meccanismo che, secondo la senatrice, finirebbe paradossalmente per favorire proprio le famiglie più benestanti, che dispongono di più veicoli.

Ghirra solleva anche la questione della destinazione delle risorse. I 2,2 miliardi di euro che, secondo la sua ricostruzione, non entrerebbero più nelle casse dello Stato, non verrebbero infatti utilizzati per potenziare il trasporto pubblico né per ridurre il costo dei carburanti.

Da qui la critica politica della senatrice, che definisce l’intervento «l’ennesima misura utile solo alla propaganda del Governo», contestandone sia l’impatto sulla giustizia sociale sia le ricadute sul fronte della mobilità sostenibile e della tutela ambientale.