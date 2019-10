16 anni insieme

È stato curioso il modo in cui ci siamo conosciuti, uno dei primi sistemi di chat in cui non si aveva nessuna garanzia di chi potesse esserci dall’altra parte ma la nostra prima, e unica chat, è stata ricca di contenuti ed intrigo tant’e’ che con le giuste precauzioni decidemmo di incontrarci presto per capire se quel feeling così forte fosse vero e potesse andare oltre il mondo virtuale.

La prima cosa che mi colpì di te fu quel profumo che ancora ti prego di portare, la tua forza nonostante tutto e la voglia di sacrificio per la realizzazione del buon lavoro nonché la tua bellezza che ogni giorno mi sorprende.

Oggi sei mia moglie da 16 anni e ti risposerei in qualsiasi momento sapendo ciò che la vita ci ha dato, nonostante problemi micidiali, ma nonostante tutto, ogni cosa succeda, noi ci vediamo a casa, insieme ai bimbi e qualsiasi cosa che avvenga saremo sempre pronti e uniti a viverla assieme come in questi nostri primi 16 anni assieme.

F.to

Un uomo innamorato.