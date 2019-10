Cristian Farris scomparso da Orroli, c’è una pista: “È stato avvistato a Cagliari”

C’è una possibile svolta legata alla scomparsa di Cristian Farris, il calzolaio 27enne scomparso da quattro giorni da Orroli. Dopo aver trovato il suo furgone bruciato nelle campagne, ieri sera la madre Giulia Sulis ha ricevuto una telefonata: “Un uomo che si è qualificato come guardia mi ha detto di aver visto Cristian aggirarsi in via Roma a Cagliari. Ho già girato la telefonata ai carabinieri di Orroli, ma mi sembra che sia attendibile”. Il ventisettenne sarebbe stato visto passeggiare sotto i portici “in stato confusionale, disorientato. Ha chiesto qualche moneta e poi è andato via”, dice ancora la madre. “Nelle prossime ore sarò a Cagliari e lo cercherò insieme ad altre persone”. Chiaro l’invito a tenere gli occhi bene aperti: “Chiunque lo veda mi chiami subito al +393248292056”. Intanto, emerge anche un altro particolare, sempre raccontato dalla madre a Casteddu Online.

“All’interno del furgone bruciato è stato trovato un cellulare, già in mano ai carabinieri. Dovrebbe essere, molto probabilmente, quello di mio figlio, non si riesce a capire bene perchè comunque è stato colpito dalle fiamme. Forse, chi l’ha messo lì voleva distruggerlo per non far vedere alcune chiamate o alcuni messaggi degli ultimi giorni prima della scomparsa di Cristian”.