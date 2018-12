Francesco Desogus, l’anti divo del M5S: “Zedda e Solinas hanno giÃ  spolpato la Sardegna: prima le poltrone, poi s’atrusu..”

Ma proprio due giorni fa condividendo un articolo di Casteddu Online, il nuovo leader del M5S sardo diceva su Zedda: “Se vince, una sindaca per oltre un anno non eletta dai cagliaritani. Restituire subito la parola ai cittadini? Meglio non rischiare. A chini olli troppu a sa fini… Ed allora prima le poltrone e poi s’atrusu. Tengo a precisare che sono mie considerazioni squisitamente politiche, da libero cittadino. Perché il Sig. Zedda è anche sindaco della Città Metropolitana di Cagliari, in virtù della riforma regionale degli EELL. voluta dalla maggioranza Pigliaru. Pertanto, è al vertice dall’amministrazione dove presto servizio. Ho il massimo e doveroso rispetto dei ruoli e delle regole e, quindi, del sindaco Zedda e dei consiglieri metropolitani. Con ciò, i commenti offensivi e gratuiti sulla persona saranno rimossi”.

Ma non è stato ovviamente rimosso quel suo commento al fulmicotone sul pranzo in Sardegna di Matteo Salvini, il grande alleato di governo del M5S. Desogus con un post il 13 novembre lo accoglieva non proprio con una pacca sulla spalla: “Grande accozzaglia. Ben 11 liste (numero definitivo?) per la coalizione del centro destra, in attesa dell’arrivo di Salvini nei prossimi giorni (volo di Stato?) per incensare lo chef, mi auguro un sardo, sacrificato a servire questo tavolo super affollato.La tovaglia purtroppo sarà a spese nostre, la solita scheda elettorale lenzuolo per farci stare tutte queste liste più le altre prevedibilmente numerose del centro-sinistra.