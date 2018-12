Caldaia guasta nella scuola di Quartu, la veritÃ  del Comune: “Non Ã¨ stata colpa di un guasto”

Caldaia guasta nella scuola di Quartu, la verità del Comune: “Non è stata colpa di un guasto”. Il sindaco Delunas interviene dopo la denuncia dei genitori su Casteddu Online e precisa: “La caldaia effettivamente non era in funzione e i ragazzi sono stati costretti a organizzarsi di conseguenza. Tuttavia non è assolutamente vero che il problema sia stato un guasto all’impianto, che infatti è funzionante e che è già stato attivato nella mattinata di oggi. La situazione è derivata da una scelta mirata volta a garantire prima di tutto la sicurezza. Le caldaie delle scuole cittadine, infatti, sono tutte in capo alla ditta del Global sul riscaldamento, che garantisce la certificazione, la messa in sicurezza e anche l’accensione. Nel momento in cui manca la sicurezza non avviene neanche l’accensione. E questo è ciò che è accaduto nella scuola di via Portogallo. Se succedesse qualcosa in una caldaia il primo responsabile sarebbe appunto la ditta del Global, che nel caso specifico si è opposta all’avvio a causa di una infiltrazione d’acqua nel vano caldaia in questione, che avrebbe potuto comportare situazioni di pericolo. Pertanto l’Amministrazione ha provveduto a contattare l’impresa che, tramite i finanziamenti Iscol@, ha avuto l’incarico per i lavori nelle scuole di via Inghilterra e via Portogallo, due edifici che insistono nella stessa area cortilizia. È stato pertanto disposto un immediato intervento, con l’obiettivo di sistemare immediatamente la copertura del vano dove insiste l’infiltrazione. Si evince da tutto ciò che i lavori del progetto Iscol@ procedono come da programmi e non ha pertanto senso neanche parlare di finanziamenti europei per la messa a norma di caldaie funzionanti, anche perché attualmente gestite dal Global. Come detto, oggi la caldaia è stata avviata e i locali scolastici sono attualmente adeguatamente riscaldati”.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018