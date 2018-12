A Cagliari un Natale in grande stile, c’è la parata di Babbo Natale

Babbo Natale è di “casa” nel cuore cagliaritano di San Benedetto a Cagliari. In piazza Giovanni XXIII è tutto pronto per la parata del vecchietto più amato dai bambini, ma anche da molti adulti. L’appuntamento è venerdì 7 dicembre alle 17:30. Accanto a Santa Claus ci saranno elfi, giocolieri, majorettes, la banda musicale di Monastir e molti personaggi “famosi” dei cartoon. Si aprirà così quindi il “Villaggio di Babbo Natale” organizzato dallo staff di InvitaS. Dal 7 al nove dicembre dalla mattina a tarda sera tanti stand food, la possibilità di donare o scambiare giocattoli e regalare pasta, olio, pelati e altri generi di prima necessità alle famiglie bisognose cagliaritane, in collaborazione con la parrocchia. Sempre venerdì 7 dicembre, dalle diciotto alle venti prevista l’esibizione itinerante della banda di Monastir con musiche natalizie. Dalle 19 il coro “Gospel faith & soul” di Villa San Pietro composto da 20 coristi diretti dal maestro Andrea Medda e accompagnati al piano dal maestro Francesco Betti interpretano canti Gospel tra cui “Oh happy day”, “Amen”, “Mery had baby”, “Steel away”. L’esibizione è dedicata alla memoria di Mario Scarpa, nella ricorrenza del primo anniversario della sua scomparsa.