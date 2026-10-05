1° Anniversario







Vittorio Dessì

È trascorso un anno ma il tempo non cancella l’amore,

i ricordi e tutto ciò che di bello hai lasciato nelle nostre vite.

Nel primo anniversario della sua scomparsa, la famiglia ricorderà

Vittorio nella Messa di suffragio che sarà celebrata martedì 13 Ottobre

alle ore 18 presso la Chiesa di San Sebastiano a Cagliari.

A quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene,

il nostro grazie per essergli ancora vicini con un pensiero e una preghiera.

Silvana, Simone, Barbara e Leonardo.

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