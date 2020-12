Virus, tutti a casa a Natale e Capodanno: “Terza ondata dietro l’angolo”

Tutti a casa a Natale e Capodanno, spostamenti vietati tra un Comune e l’altro il 24, 25 dicembre e per San Silvestro. A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, nei fatti una maxi stretta che impedirà, per esempio, di poter andare a trovare altri parenti che vivono in una città diversa. “L’orientamento del governo, durante le feste natalizie, è di disincentivare gli spostamenti internazionali, limitare gli spostamenti tra le Regioni e nei giorni del 25, 26 dicembre e del 1 gennaio limitare gli spostamenti anche tra i Comuni”, dice Speranza sottolineando che le feste “vanno affrontate con estrema serietà, se non vogliamo trovarci costretti a nuove pesanti chiusure tra gennaio e febbraio”. A riportarlo anche il nostro giornale partner Quotidiano.net.

E, sui vaccini, arriva la svolta: “Prime dosi disponibili da gennaio, sarà gratis per tutti”.