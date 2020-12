Il regalo di Natale perfetto? Lo trovi da My English School Cagliari!

Christmas is coming: le festività sono alle porte e My English School ha la soluzione per chi cerca il regalo perfetto. Presso la scuola di Cagliari è infatti possibile acquistare la Christmas Box, una speciale confezione che dà diritto a un mese di corso di inglese. Perché aspettare? Al piccolo prezzo di 19 euro è possibile regalare (e regalarsi) un mondo di opportunità!

Qualunque sia l’obiettivo linguistico, con MyES si può raggiungere. Presso la sede di via Santa Gilla a Cagliari è possibile acquistare la Christmas Box MyES oppure delineare il proprio corso di inglese, personalizzato sulla base di esigenze e necessità specifiche: si possono decidere, infatti, in autonomia giorni, orari e modalità di frequenza. Al resto ci pensa My English School: la migliore Scuola d’Inglese a Cagliari!

In questo momento MyES eroga le lezioni esclusivamente in modalità a distanza, garantendo la continuità didattica, la qualità di sempre e con la garanzia del metodo didattico MySmart English®: un approccio efficace e stimolante basato su avanzate teorie linguistiche che abbina didattica tradizionale a un’intensa attività di conversazione in piccoli gruppi, condotta da insegnanti madrelingua certificati.

L’offerta formativa di My English School Cagliari si rivolge ad adulti, aziende, studenti, ragazzi ed è inoltre possibile prepararsi a sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale. La scuola aspetta chiunque avesse voglia di migliorare il proprio inglese (o regalare questa opportunità): con la Christmas Box MyES è facile e possibile cogliere l’Offerta di Natale per Corso d’Inglese a Cagliari!

Per maggiori informazioni:

MyEnglish School Cagliari

Via Santa Gilla, 11

Tel. 070 5929782

Fb: @myenglishschoolcagliari

IG: @myes_cagliari

WhatsApp: +39 392 192 8610