Virus, nuova scorta di vaccini per Cagliari: “Da Pfizer 12870 dosi”

Una nuova scorta di vaccini della Pfizer, nonostante i tagli per tutta l’Italia già annunciati, è in arrivo a Cagliari. Ad annunciare gli arrivi, a Casteddu Online, è Sergio Marracini, direttore sanitario dei tre Covid hospital cagliaritani (Santissima Trinità, Binaghi e Marino): “Altra bolla arrivata, in totale arriveranno martedì 12870 dosi di vaccino Pfizer”, dice il direttore sanitario. Le scorte saranno distribuite in tutti gli ospedali di Cagliari, e consentiranno di poter andare avanti col piano delle vaccinazioni contro il Coronavirus. In attesa, ovviamente, dei primi arrivi degli altri vaccini, quelli di Moderna e AstraZeneca