FAME COSMICA. E non bisogna prendere un’astronave per saziarla

Ma se non puoi andare lì, panini, lasagne e tutte le creazioni dello chef Paolo finiscono sul tavolo tranquillamente a casa, calde calde e ben confezionate. La caratteristica che rende unico Fame cosmica, così si chiama il nuovo locale aperto qualche mese fa con coraggio in piena era Covid, è un mix tra le proposte semplici e spartane del classico “caddozzone” e la fantasia e il gusto di chi si è fatto le ossa per anni nei migliori ristoranti di Cagliari, soprattutto in quelli più attenti all’innovazione. Street food e gourmet insomma che si stringono la mano. La filosofia è quella: placare l’appetito. Ma lasciando un ricordo di quel sapore particolare difficile da trovare da altre parti.

Alcuni esempi. Panino con straccetti di cavallo condito, melanzane impanate e fritte sfoglia di grana, crema di cipolla di Tropea caramellata e crema di formaggio piccante. Bellissimo anche da vedere con quella salsa colorata che ricama il panino come se fosse un’opera d’arte.

Ma la fantasia non manca. C’è il panino con bufala, crema avocado al lime, cipolla caramellata, salmone marinato nella rapa Ross e crema balsamica. È la focaccia con tonno confit di produzione propria con pomodorini confit e olive taggiasche e base di bufala dove la mettiamo? Ma se c’è il bambino che vuole il piatto semplice semplice. Ci sono anche i panini “normali” con hamburger, patatine, nuggets della migliore tradizione americana. Si può mangiare lì: ambiente caldo è carino con tavoli in legno e arredamento ben curato. Ma- soprattutto di questi tempi- Fame cosmica è un via vai di rider che portano tutto dappertutto, anche a Selargius, Assemini o Elmas, tutto l’hinterland. Via vai continuo perché Fame cosmica è sempre aperto, dalle 11 alle ore piccole. E sempre pronto a partire.

Tra le proposte anche gli sfiziosi coni da passeggio da riempire con calamari, polpette o arrosticini. Hamburger, panini della casa, “piastrati” (würstel, salsiccia, cotoletta, cavallo, pancetta), frittini. E poi vaschette di patate con tutto quello che si può mettere in mezzo, dal cavallo alla salsiccia. A dieta, o poca voglia di carne? Ci sono le insalate. Speciale quella salmone, fragole, avocado e crema balsamica. E ancora: c’è il tagliere che si può anche far portare a casa, da 5, da 10 e da 20 euro. Magari accompagnato da un buon vino scelto dallo chef nella forinitissima cantinetta del locale. Ci sono anche lasagne, parmigiana, polpette. Il prezzo è giusto: una tagliata di manzo 250 grammi con rucola, grana, crema balsamica più contorno costa solo dieci euro. È difficile che Fame cosmica non trovi qualcosa per il cliente: c’è praticamente tutto. E il dolce? Presente. Con tiramisù, cheescake, pan di stelle e tagliata di frutta. Ma sono solo esempi. Perché il motto è uno: ogni giorno una novità.

Sito : https://www.famecosmica.it/

https://www.facebook.com/famecosmicacagliari/

https://www.instagram.com/famecosmica_3409946897/