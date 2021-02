Violenza sulle donne in Sardegna, “col Covid sono costrette a convivere con i loro aguzzini”

Un episodio incredibile a Sant’Antioco che non è l’unico ma la spia di una situazione che sta peggiorando: 4 femminicidi negli ultimi giorni, in alcuni casi le donne, un mese prima, avevano avvisato i carabinieri.

Silvana Maniscalco a Radio CASTEDDU: “Purtroppo devo confermare che la situazione è veramente allarmante nonostante tutte le azioni che si stanno mettendo in campo da tutte le parti, comprese le istituzioni. Vorrei ricordare che comunque tutti i centri antiviolenza sono attivi e la stessa Regione sta mettendo in atto tutta una serie di politiche di aiuto e di sostegno per rendere sempre più efficace il nostro lavoro. Purtroppo il periodo che stiamo attraversando non favorisce questo fenomeno. Sono esorbitanti i numeri, il Covid ha costretto a stare in casa molte donne con i loro aguzzini, è aumentata la violenza; sono diverse le telefonate che abbiamo ricevuto dai vicini di casa, preoccupati dai rumori, e anche dai figli che hanno telefonato al nostro centro.

La denuncia non è l’atto conclusivo ma è l’inizio di un lungo percorso che le donne a volte non hanno la forza di portare avanti perché si ritrovano senza lavoro, senza una casa e con dei figli. Le donne tendono a cercare ancora una soluzione che non sia quella della separazione. La regione Sardegna ha fatto importanti passi avanti per aiutare le donne, uno fra tutti il reddito di libertà cioè un fondo che si dà alla donna per cominciare una nuova vita nel segno della libertà; in queste settimane abbiamo già inviato in diversi comuni almeno cinque pratiche. Sono soldi che consentono a queste donne di riprendere la vita”.

Risentite qui l'intervista a Silvana Maniscalco del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

