Violazioni igienico-sanitarie: maxi multa al titolare di un circolo di Maracalagonis

I carabinieri della Compagnia di Quartu nella tarda serata di ieri hanno svolto un servizio a largo raggio che ha impiegato circa una trentina di militari, comprese alcune squadre del Nas di Cagliari, finalizzato ad una serie di verifiche su violazioni igienico sanitarie nei locali pubblici e nei circoli privati della zona, aperti a tarda ora.

Il servizio si è svolto tra Burcei, Maracalagonis, Selargius e Quartucciu. I militari hanno sanzionato in via amministrativa un 43enne di Maracalagonis, titolare e legale rappresentante di un circolo privato, per un totale di 8 mila euro in relazione a difformità igienico sanitarie legate alla somministrazione, gestione degli alimenti e del piano di autocontrollo igienico-sanitario Haccp. Sono stati di conseguenza sequestranti circa 50 kg di prodotti alimentari.