Vince la lotteria e divide il premio con un amico per un patto di 30 anni prima

Vincere 22 milioni di dollari alla lotteria e condividere il premio con un amico per onorare una promessa che si erano fatti quasi 30 anni prima. È successo nel Wisconsin. Nel 1992, Tom Cook e Joseph Feeney strinsero un patto: se uno dei due avesse mai vinto il Powerball, avrebbero diviso il premio. E quando il mese scorso Cook ha vinto il montepremi di 22 milioni di dollari e ha chiamato Feeney per dirglielo, l’amico non poteva credere alle proprie orecchie.

