Villaspeciosa, il sindaco annuncia il primo caso di Coronavirus: “La persona è già in quarantena”

C’è un primo contagiato da Coronavirus a Villaspeciosa. Ad annunciare il caso è lo stesso sindaco del paese, Gianluca Melis, con una diretta di oltre sedici minuti sulla sua pagina personale di Facebook: “Ringrazio la persona per avermi chiamato e avvisato che aveva ricevuto l’esito del tampone. La persona l’ho sentita già due volte oggi, sta bene, si trova nella propria abitazione in quarantena. A livello procedurale abbiamo immediatamente comunicato tramite piattaforma, vi ricordo il Coc era stato attivato non appena si era riscontrato il caso di Siliqua, tutte le info in nostro possesso. Ho avvisato personalmente tutti i sindaci confinanti telefonicamente e con invio Pec”, informa Melis, “in questo momento vi chiedo il massimo sangue freddo e la massima tranquillità in quanto la situazione è sotto controllo. Domani Ats, info non ufficiale, effettuerà campioni ai familiari stretti, stanno tutti bene, e nessuno di loro ha avuto frequentazioni di alcun tipo nel paese. Stiamo sereni, state a casa e tutto passerà presto”.

Poi, a un paio d’ore di distanza dalla comunicazione, il sindaco scrive un post con altre informazioni, dalla consegna delle mascherine direttamente nelle case all’obbligo di utilizzarle, lanciando anche una dura e doverosa critica a chi continua a non rispettare le regole e i divieti: “Mi segnalano idioti vicino alla palestra che passeggiano col cane, lo dico con calma avete rotto, dovete stare a casa, dai ma ci vuole tanto a capirlo possiamo essere tutti dei possibili veicolo del virus, state a casa e basta. Amo i cani, ma dai, usate la testa”.