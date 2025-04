All’alba i carabinieri di Villasimius hanno bussato alla porta di un quarantenne del posto per notificargli un provvedimento dell’ufficio esecuzioni penali di Cagliari: la libertà vigilata gli è stata revocata e sostituita con nove mesi di assegnazione alla Colonia Penale Agricola di Isili.

La misura più severa è l’esito di un fitto carteggio di segnalazioni con cui i militari avevano documentato continue infrazioni. Il primo allarme scattò il 25 gennaio, quando una donna che cercava lavoro lasciò il proprio curriculum in un ristorante del centro. Il quarantenne, approfittando di un attimo di distrazione del personale, riuscì a sfogliare i documenti depositati, appuntandosi il numero di telefono della candidata. Nelle ore successive la tempestò di messaggi a sfondo sessuale, che cessarono solo dopo il blocco del contatto e la denuncia ai Carabinieri.

Il 2 febbraio l’uomo finì di nuovo per essere denunciato dai militari dell’arma: di sera, in un locale, appariva ubriaco e ben lontano dalle prescrizioni della libertà vigilata; all’arrivo dei militari, chiamati per i comportamenti molesti del 40enne, reagì con minacce. Come se non bastasse, il giorno successivo, una giovane barista sporse querela, raccontando di essere stata avvicinata da un individuo con frasi oscene e infine palpeggiata dietro il bancone. Riscontri testimoniali e video interni confermarono l’accaduto e consentirono ai Carabinieri di ricondurre la responsabilità al nostro indagato.

Alla luce della ripetitività dei comportamenti molesti e dell’inosservanza delle regole, l’arma ha richiesto e ottenuto l’aggravamento della misura, accolto dall’autorità giudiziaria. Conclusi gli adempimenti di rito, i Carabinieri hanno tradotto il quarantenne alla Colonia Penale Agricola di Isili.