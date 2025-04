Incidente questa mattina nella solita via Cadello, all’altezza di via del Seminario. Si sono scontrati un’auto e uno scooter, ad avere la peggio il guidatore del due ruote che è stato trasportato in codice giallo in ospedale per accertamenti, le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto, polizia locale e tre ambulanze.

Inevitabilmente in tilt il già caotico traffico, con la strada bloccata sin dall’mbocco dell’asse mediano.