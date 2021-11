Villanovafranca, ai domiciliari per maltrattamenti continua a vessare i familiari: 53enne in carcere.

Ieri a Villanovafranca i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno tratto in arresto un disoccupato 53enne, noto alle forze dell’ordine, colpito da ordine di carcerazione sostitutivo della misura cautelare della detenzione domiciliare. L’uomo, già agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato trasferito dai militari presso il carcere di Uta dal quale non potrà proseguire nelle pregresse attività vessatorie.