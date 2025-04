Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Villacidro ha intimato l’alt a uno scooter che stava percorrendo una strada periferica con la targa palesemente alterata. Alla guida vi era un diciottenne del posto, senza patente di guida e senza assicurazione. Durante le verifiche sul mezzo, i militari hanno notato una busta contenente marijuana e hanno trovato addosso al giovane 115 euro in banconote di piccolo taglio, elemento che lasciava ipotizzare un’attività di spaccio.

Ritenendo che potessero esservi altre sostanze illecite, i Carabinieri hanno esteso gli accertamenti all’abitazione del ragazzo. La perquisizione ha consentito di sequestrare nove confezioni sottovuoto da circa cento grammi l’una di marijuana, ulteriori tre bustine per un totale di poco più di cinquanta grammi, un bilancino elettronico di precisione e il denaro rinvenuto durante il controllo su strada.

Sulla base del quadro indiziario raccolto il diciottenne è stato dichiarato in arresto, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, e trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per la mattinata odierna.