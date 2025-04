Alcuni sono i punti critici in cui il fenomeno si ripresenta puntualmente quando la pioggia copiosa cade dal cielo, soprattutto la zona che conduce al centro storico è particolarmente interessata dal disagio. Immagini che parlano chiaro quelle riprese e divulgate dai cittadini che devono fare i conti con i rifiuti organici che fuoriescono dalle fogne: liquami maleodoranti che costituiscono un rischio dal punto di vista igienico-sanitario che scorrono nelle strade raggiungendo, a volte, un livello degno di nota. Non solo: quando l’acqua si abbassa, ciò che rimane sull’asfalto racconta di una situazione ben nota ai residenti che devono fare i conti con i residui soliti attaccati all’asfalto. “Non è possibile che in tutti questi anni nessuna amministrazione abbia mai risolto il problema” afferma un cittadino.