Preoccupazione tra gli agricoltori, che sperano che le temperature possano abbassarsi al più presto, prima che la produzione possa essere del tutto compromessa.

Piante di carciofo appena nate e già in fiore come in primavera: troppo caldo anche per loro, l’anomalia climatica manda in tilt la produzione appena avviata. Succede anche questo nei campi del Sud Sardegna destinati al prodotto invernale: le piccole piante soffrono per le temperature eccessive e alcune sono già in fiore, compromettendo, così, la stagione non ancora iniziata. L’immagine è di oggi, inviata da un imprenditore agricolo alla redazione di Casteddu Online, e racconta un altro aspetto negativo di questa ondata di calore in corso da mesi. Nemmeno la notte si respira con temperature che sfiorano mediamente 30 gradi e impediscono alle colture del periodo di andare avanti secondo il ciclo naturale.