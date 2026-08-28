Piante di carciofo appena nate e già in fiore come in primavera: troppo caldo anche per loro, l’anomalia climatica manda in tilt la produzione appena avviata. Succede anche questo nei campi del Sud Sardegna destinati al prodotto invernale: le piccole piante soffrono per le temperature eccessive e alcune sono già in fiore, compromettendo, così, la stagione non ancora iniziata. L’immagine è di oggi, inviata da un imprenditore agricolo alla redazione di Casteddu Online, e racconta un altro aspetto negativo di questa ondata di calore in corso da mesi. Nemmeno la notte si respira con temperature che sfiorano mediamente 30 gradi e impediscono alle colture del periodo di andare avanti secondo il ciclo naturale.
Preoccupazione tra gli agricoltori, che sperano che le temperature possano abbassarsi al più presto, prima che la produzione possa essere del tutto compromessa.
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