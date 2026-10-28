Minaccia una passante con un coltello a serramanico e aggredisce i militari: arrestata 32enne*

Intorno alle 04:45, un secondo intervento ha visto impegnati congiuntamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Cagliari – San Bartolomeo. I militari sono intervenuti d’urgenza in via Santa Gilla, dove una donna era stata appena avvicinata e minacciata con un’arma bianca da una 32enne di origini colombiane nel tentativo di sottrarle la borsa.

La tempestiva reazione della vittima ha messo in fuga l’assalitrice, che è stata tuttavia individuata e fermata dai Carabinieri a poca distanza. Sottoposta a perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, prontamente sottoposto a sequestro penale. Durante le successive procedure di identificazione in caserma, la fermata – in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di stupefacenti – ha opposto viva resistenza, colpendo i militari operanti con calci e spinte prima di essere definitivamente immobilizzata.