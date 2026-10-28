Tragedia questa mattina a Toledo, in Spagna. In treno Alta Velocità Madrid-Siviglia, a Urda, nella zona di Los Yébenes, è finito contro un convoglio fermo. Secondo quanto ricostruito, dopo lo schianto 4 vagoni sono precipitati in una scarpata.

Il bilancio, purtroppo, è già pesantissimo sono 68 infatti i morti nel disastro ferroviario. Da quanto appreso dalla Farnesina, a bordo c’erano anche 5 italiani: 4 di loro, fortunatamente, stanno bene, mentre non si hanno notizie certe sul quinto connazionale coinvolto.

Stando agli ultimi aggiornamenti, fra le vittime c’è anche l’ex ministra del Lavoro Fatima Banez.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato tre giorni di lutto nazionale,a partire da domani.

“Andremo fino in fondo e, se ci sono state negligenze, si saprà”, ha affermato il premier spagnolo. “Se ci sono stati malfunzionamenti del sistema, reagiremo con la massima fermezza”, ha ribadito Sanchez.