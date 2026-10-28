San Saturnino e Ognissanti, come cambiano i servizi di igiene urbana

Per la festa di San Saturnino, patrono di Cagliari, il 30 ottobre, e la festività di Ognissanti, l’1 novembre 2026, alcuni servizi di igiene urbana osserveranno modifiche negli orari di apertura.

In particolare, nelle due giornate festive (30 ottobre e 1 novembre) resteranno chiusi per l’intera giornata l’ecocentro di via San Paolo, l’ecocentro di viale Sant’Elia e le isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia.

Le stesse strutture (ecocentro di via San Paolo, ecocentro di viale Sant’Elia e isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia) saranno invece regolarmente aperte il 29 e 31 ottobre e il 2 novembre. Questi gli orari di apertura:

ecocentro di via San Paolo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30;

ecocentro di Sant’Elia, dalle 8 alle 20;

isole ecologiche mobili di via Pisano e piazza Puglia, dalle 8 alle 20.

Il Centro Informazioni di viale Ciusa 133 resterà chiuso al pubblico il 30 ottobre e riaprirà regolarmente il 31 ottobre, dalle 8 alle 20.

Aperto per l’intera giornata di sabato 31 ottobre anche il Centro del Riuso di via Contivecchi 8.

Nessuna variazione è invece prevista per il servizio di raccolta dei rifiuti, che sarà effettuato secondo il consueto calendario anche nelle giornate del 30 ottobre e dell’1 novembre. Regolarmente attivo anche il servizio di corriera ecologica.