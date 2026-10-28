“Lo dirò senza mezza termini: considero vergognosa la decisione del gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram movimento 17 ottobre cioè la pagina che incitava all’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali”. Esordisce così, in un video postato sui suoi canali social, la premier Giorgia Meloni riguardo alla scarcerazione del 30enne attivista e giornalista.

“Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti del Ministero degli interni e in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente per bene dal il rischio di vedere devastate le proprie città ed esercizi commerciali. È davvero non so come possa una Stato normale difendere le persone per neve di fronte a queste decisione di certa Magistratura”.