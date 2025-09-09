“In via Roma inaugurati nuovi posti letto dotati di acqua potabile e campi di tennis tavolo in cui si sta svolgendo il Torneo delle Nazioni. Cagliari, una città che evolve”. Con ironia amara Ettore Businco denuncia ancora una volta l’uso improprio che si sta facendo della nuova promenade di via Roma, da poco riaperta per intero al pubblico. Le immagini parlano chiaro: panchine trasformate in giacigli improvvisati, con persone sdraiate a dormire, e il tavolo da ping pong preso d’assalto dai ragazzi, non per giocare ma per sedersi in gruppo, trasformandolo in un punto di ritrovo serale. Una situazione che alimenta polemiche e discussioni, a pochi mesi dalla tanto attesa riqualificazione dell’area. Quella che avrebbe dovuto essere una vetrina del nuovo volto della città rischia di diventare, ancora una volta, terreno di degrado e incuria.