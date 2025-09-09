Cagliari, la Campana del Sollievo ha suonato per la prima volta: Pietro, 13 anni, è guarito dal cancro. Oggi il suo din dòn dan ha riempito di gioia ed emozione i presenti. È un nuovo segno di speranza che è entrato a far parte della Struttura di Oncoematologia Pediatrica e CTMO Pediatrico dell’ARNAS G. Brotzu: la Campana del Sollievo, dedicata ai bambini e ai ragazzi che concludono il percorso di chemioterapia.La cerimonia inaugurale si è svolta oggi: è messa a disposizione di chi vorrà celebrare, con il suo suono, un messaggio di rinascita.Il rito di suonare la campana, nato negli ospedali anglosassoni e sempre più diffuso anche in Italia, è un gesto semplice ma profondamente simbolico. Ogni rintocco racchiude un significato speciale: il primo richiama la vita prima della malattia, il secondo rappresenta il tempo della diagnosi e della cura, il terzo annuncia la guarigione e il ritorno alla vita.

La campana è stata donata all’ARNAS da Vincenzo Lamanna, il cui gesto è stato accolto con grande riconoscenza e entusiasmo dalle dottoresse Rosamaria Mura e Cinzia Zedda, Direttrice e Coordinatrice infermieristica della Struttura.

La Campana del Sollievo non segna solo la fine di un percorso terapeutico impegnativo: celebra anche la forza dei piccoli pazienti, il sostegno costante delle famiglie e la dedizione del personale sanitario, che ogni giorno accompagna i bambini con professionalità, empatia e sensibilità.

Secondo un’antica tradizione, il suono delle campane richiama gli spiriti buoni e porta con sé gioia e protezione. All’ARNAS G. Brotzu, quel suono diventa la voce dei bambini che hanno lottato con coraggio: tre rintocchi per il passato, il presente e il futuro. Tre rintocchi per dire che la speranza può sempre tornare a brillare.