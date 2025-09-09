Selargius, residenti esasperati per i continui furti dentro le macchine propongono ronde notturne per vigilare le auto in sosta. Il sindaco Gigi Concu: “Ovviamente comprendiamo l’esasperazione dei cittadini e stiamo cercando di fare tutto quanto in nostro potere per arginare il fenomeno dialogando costantemente con le forze dell’ordine affinché garantiscano una maggiore presenza sul territorio”.

Vetri spaccati anche per una monetina da cercare sotto i tappeti dei sedili, le segnalazioni si ripetono a oltranza e cresce la rabbia tra chi, anche più di una volta, ha dovuto metter mano al portafoglio per sostituire i cristalli ridotti in frantumi. “È più il danno che quello che viene rubato, nessuno lascia più qualcosa dentro la macchina perché si sa benissimo cosa potrebbe accadere. Rovistano tutto in cerca soprattutto di soldi. Male che vada, viene sottratta qualche attrezzatura utilizzata per lavorare o un indumento poggiato sul sedile. Non è giusto – spiega un cittadino a Casteddu Online – è una situazione che sta portando all’esasperazione”.

Il fenomeno riguarda Selargius ma anche Quartu Sant’Elena, Quartucciu: “Anche a me stanotte hanno rotto il finestrino, stessa modalita e mi hanno rubato due monete. Ho rinvenuto la macchina sottosopra ed è accaduto a Quartu in via Orsini” spiega un residente.

Le reazioni: tra i cittadini si è sparsa la voce e la volontà di effettuare delle ronde notturne per vigilare le macchine in sosta. Un deterrente per frenare i topi d’auto, insomma, per farli desistere dal commettere altri illeciti. Intanto da parte delle istituzioni di competenza viene mostrata la massima solidarietà a chi ha subito furti e danni e il primo cittadino garantisce il massimo impegno per arginare il triste fenomeno.