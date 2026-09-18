Uno scatto postato sui social dal divano con l’amico e presidente dell’associazione “Schierarsi”, Luca Di Giuseppe. Un sorriso sereno e tanto affetto attorno a lui.Alessandro Di Battista è tornato a casa dopo il grave malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba a lavorare per un reportage per Il Fatto Quotidiano. Da quel 28 agosto sono stati tanti i momenti difficili e di paura, in cui l’attivista 48enne non è mai stato lasciato solo. Qualche giorno fa il ritorno da L’Avana a Roma, dove è stato preso in cura presso il Policlinico Gemelli. Ora, finalmente, il peggio sembra essere passato.

“Sto molto meglio e finalmente sono a casa!”, scrive l’ex deputato pentastellato.

“Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno.

Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.”