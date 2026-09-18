Paura questa mattina alla scuola media “Giovanni Verga”, a Roma. Un ragazzino di 13 anni avrebbe prima spruzzato dello spray al peperoncino, poi ha tirato fuori un coltello, colpendo una professoressa. Sembra che il 13enne abbia anche fatto una diretta social su quello che stava accadendo.

Momenti di terrore e urla da parte degli altri studenti e insegnanti che hanno subito allertato il 112. La professoressa, sebbene provata ed in evidente stato di choc, non è in pericolo di vita. Il 13enne è stato intanto fermato e interrogato dai Carabinieri, che indagano sulla vicenda.