L’equipaggio del Team Autoservice Sport Ledda-Mele, su Skoda Fabia Rs, ha conquistato la prima edizione della gara organizzata dall’Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team. Sul podio Di Giovanni-Colapietro (Scuderia La Superba) e Gessa-Pusceddu (Sardegna Racing Team), tutti su Skoda Fabia Rs. Grande successo per la gara valida come ultima prova di Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport (moderno e storico), realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

I portacolori del Team Autoservice Sport Valentino Ledda e Claudio Mele, su Skoda Fabia Rs, hanno vinto la prima edizione del Rally Città di Cagliari organizzata dall’Automobile Club Cagliari con il supporto tecnico della società sportiva New Turbomark Rally Team.

Il giovane pilota dell’ACI Team Italia (classe 2007) ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta in una competizione che, grazie ai feedback entusiastici, alla bellezza del tracciato, all’organizzazione impeccabile e al folto pubblico presente alla partenza, nelle prove speciali e all’arrivo, è destinata a crescere e a regalare ancora molte emozioni.

“Un debutto su asfalto con la Skoda straordinario e sono molto felice del risultato, che non mi aspettavo affatto – ha commentato Valentino Ledda, pilota Aci Team Italia – abbiamo lavorato esclusivamente sui test e durante la gara, apportando modifiche alla vettura, e questi sono i risultati. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, al team e ai miei sponsor. Sabato, dopo aver vinto la prima prova, ho pensato che avremmo potuto farcela e ci abbiamo messo il doppio dell’impegno. Ora, speriamo bene per le prossime sfide”.

Soddisfatto, dopo le quattro prove speciali della domenica e le sei complessive nella due giorni di gara, anche il co-pilota Claudio Mele: “Siamo contentissimi per come è andata la gara. Siamo venuti qui per gareggiare bene ma non è stato facile per due motivi. Prima di tutto perché il livello dei partenti era molto elevato, sia dei locali che degli equipaggi provenienti dalla penisola, dei quali abbiamo avuto modo di vedere i tempi durante le prove. Queste erano molto difficili, soprattutto la Gigi Olivari. Per via di queste complessità era molto importante rimanere concentrati e scegliere le gomme giuste per affrontare la gara. Forse abbiamo fatto una scelta conservativa nei passaggi ma siamo stati ripagati nella costanza; è andata bene e siamo molto soddisfatti del risultato. C’era tantissima gente soprattutto sabato sulla prima prova speciale, la Dolianova, anche se i punti di accesso non erano tanti e pure nella giornata di domenica il pubblico è arrivato numeroso malgrado non fosse facile arrivarci e poi in città il parco assistenza e l’arrivo in una cornice spettacolare. Ringrazio Valentino, la famiglia e tutti coloro che lo supportano per avermi coinvolto in questo progetto”.

Secondi assoluti Simone Di Giovanni e Andrea Colapietro su Skoda Fabia, portacolori della scuderia La Superba. “Possiamo considerare buono questo esordio con la R5 e con un secondo posto che sa di vittoria – ha dichiarato Simone Di Giovanni – perché con la vecchia Skoda il team ha fatto un lavoro fantastico. Siamo secondi in mezzo agli equipaggi locali, che sono molto competitivi, e siamo soddisfatti del risultato. Un ringraziamento va a SecurityPark che ci teneva molto affinché la gara venisse fatta, così come a tutti i ragazzi del team e alla mia famiglia che è venuta a sostenerci. Spero di tornare presto in Sardegna, perché ci siamo trovati molto bene”.

Terzo gradino del podio per Marino Gessa e Salvatore Pusceddu su Skoda Fabia Rs della scuderia Sardegna Racing Team. “Sono soddisfatto perché sapevo che Valentino Ledda aveva quel qualcosa in più – ha detto Marino Gessa – è calata un po’ l’attenzione sull’ultima prova, ma va bene così perché non è stata una gara semplice. Le prove erano molto tecniche, due molto veloci e l’altra molto difficoltosa perché a causa dell’umidità era scivolosa e sbagliare era un attimo. Bisogna fare un applauso a chi ha vinto perché non era semplice”.

Cinquantatré gli equipaggi che hanno concluso la gara fra le moderne (62 i partenti) e cinque nelle storiche (sei equipaggi allo start), nella prova valida per il Campionato Regionale Rally Delegazione Sardegna ACI Sport.

Noni assoluti, primi fra le Rally4, Michael Rendina navigato da Alex Guion su Peugeot 208: “Prima di questa gara non ci speravamo nemmeno noi, perché gli equipaggi locali erano fortissimi e sembrava impossibile, ma poi ce l’abbiamo messa tutta e nonostante qualche problema, alla fine ci siamo riusciti e questa è stata la cosa più importante. Vorrei ringraziare prima di tutto la mia famiglia, Alex Guion impeccabile e alla sua prima vittoria, tutti gli amici sardi che mi hanno sostenuto, Mattia Ricciu, Giovanni Mazzone e Valentino Ledda”, ha dichiarato Rendina.

Fra le scuderie ha primeggiato il Team Autoservice Sport, mentre fra gli equipaggi femminili hanno brillato nell’ordine, Chiara Galli con Silvia Piras su Suzuki Swift Sport e Nicoletta Deidda con Ilaria Porcu su Citroen Saxo.

Nel 1° Rally Storico Città di Cagliari, vittoria assoluta per Marco Casalloni e Giovanni Maria Figoni su Peugeot 205, del Team Autoservice Sport.Secondo e terzo gradino del podio nell’ordine per Marc e Stephanie Laboisse su Porsche 911 Sc del Team Bassano e per Pietro Ruiu e Arminio Alicicco su Alfa Romeo 33 del Team Autoservice Sport.

“Quando si sale sul podio per il primo posto è sempre bellissimo – ha detto il co-pilota Giovanni Maria Figoni – è stata una gara combattuta, una bella bagarre con Laboisse che era reduce da un brutto incidente a inizio stagione. Nelle prove che più si adattavano alla Porsche ha vinto lui, mentre in quelle che più si addicevano al 205 la spuntavamo noi e alla fine abbiamo vinto ed è stato molto bello. Ringraziamo la scuderia Team Autoservice Sport, poi la mia scuderia, la Sardegna Racing Team e tutti i nostri amici”.

Tra gli obiettivi fondamentali degli organizzatori del Rally Città di Cagliari, oltre alla promozione del territorio attraverso la sport, alla massima attenzione sulla sicurezza, l’Automobile Club Cagliari e la società sportiva New Turbomark Rally Team, che si è occupata del supporto tecnico, ha messo al centro anche l’inclusione sociale, un tema molto importante portato in gara sulla vettura “0” dal pilota Alessandro Cadei (paraplegico dopo un incidente in auto), con il messaggio “Se vuoi puoi…”.

“Per me fare la “zero” è stata la mia seconda esperienza – ha detto il pilota Alessandro Cadei – e devo dire che le prove sono state molto belle soprattutto quella lunga. Faccio i complimenti a tutti perché hanno fatto un lavoro superlativo”.

Soddisfatti gli organizzatori per l’ottima riuscita della gara, per il numeroso pubblico presente e per il supporto ricevuto da parte delle istituzioni. “Un grande successo, siamo veramente contenti e soddisfatti – ha detto Claudio Zagami, presidente della società sportiva New Turbomark Rally Team. Era presente tanto pubblico e abbiamo avuto la collaborazione delle istituzioni e delle forze dell’ordine, che ringraziamo. È stato un successo di tutti. Come società sportiva New Turbomark Rally Team abbiamo organizzato ben sei gare, compresa questa di Cagliari e per il prossimo anno partiremo il 22 marzo con la Coppa Camuna, quindi in Val Camonica, nella zona di Brescia, poi organizzeremo a Maranello il Rally Città di Modena il 25 e 26 aprile e poi la tappa di Campionato Italiano Rally Challenger, il Rally Valli Ossolane poi, dopo una piccola estiva, riprendiamo a settembre con il Rally del Rubinetto-Rally 2 Laghi, per concludere con le gare delle due isole, ossia il Rally di Taormina e la seconda edizione del Rally Città di Cagliari”.

“È andata bene. Erano presenti tanti equipaggi di alto livello e tutte le prove sono andate benissimo – ha detto Antonello Fiori, presidente dell’Automobile Club Cagliari – e c’è stata una grande disponibilità da parte di tutto il nostro personale, dei commissari di percorso, del personale sanitario e di quello di intervento. Abbiamo potuto contare sul grandissimo sostegno della pubblica sicurezza, dalla Polizia stradale, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dal reparto motociclistico della Polizia. È stata un’edizione straordinaria e indimenticabile, coronata dalla vittoria di Valentino Ledda, una vera promessa del Rally che ci riempie di orgoglio. Il giovane pilota, alla sua prima vittoria assoluta, era visibilmente emozionato”.

La manifestazione è stata realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacolo, Sport e Informazione, e con il patrocinio del Comune di Cagliari, Comune di Quartu Sant’Elena, Comune di Sinnai, Comune di Dolianova, Comune di Maracalagonis, del Comune di San Nicolò Gerrei, Comune di Quartucciu e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Per tutte le informazioni relative alle attività dell’Automobile Club Cagliari, potete contattare il numero 070.3495374, l’indirizzo e-mail [email protected] , visitare il sito https://cagliari.aci.it/ , oppure le pagine social. Tutte le attività della New Turbomark Rally Team sono presenti nel sito https://www.newturbomark.com/ e nelle pagine social della società sportiva.

Classifica 1° Rally Città di Cagliari: 1. Ledda-Mele (Skoda Fabia Rs) in 32’27″1; 2. Di Giovanni-Colapietro (Skoda Fabia Rally2) a 23″0; 3. Gessa-Pusceddu (Skoda Fabia Rs) a 31″4; 4. Di Iuorio-Abatecola (Skoda Fabia Rs) a 1’18″0; 5. Ardizzone-Pasini (Skoda Fabia Rs) a 1’35″6; 6. Siddi-Guzzi (Skoda Fabia Rally2) a 1’56″4; 7. Sala A.-Sala V. (Skoda Fabia R5 Evo) a 2’16″0; 8. Farci-Salis (Skoda Fabia R5) a 2’52″4; 9. Rendina M.-Guion (Peugeot 208 Rally4) a 3’04″8; 10. Mannu-Mazzone (Peugeot 208 Rally4) a 3’17″3.

Classifica 1° Rally Storico Città di Cagliari: 1. Casalloni-Figoni (Peugeot 205) in 39’04″0; 2. Laboisse M.-Laboisse S. (Porsche 911 Sc) a 1’01″7; 3. Ruiu-Alicicco (Alfa Romeo 33) a 6’29″5; 4. Olla-Scilef (Alfa Romeo 33) a 10’21″3; 5. Bartoloni-Ferraroni (Fiat Ritmo) a 15’09″0.

Foto Salvatore Carta