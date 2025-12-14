Una lite per l’affidamento della bambina è decisamente degenerata a Melito di Napoli. Un 19enne avrebbe discusso con la ex compagna per chi avrebbe dovuto tenere la bimba per le feste di Natale. La discussione è estremamente tesa ed intervengono i genitori della donna, che il 19enne minaccia anche di morte.

I suoceri si rivolgono così ai carabinieri per sporgere denuncia e all’uscita dalla caserma i due vengono investiti. Il giovane li aveva infatti seguiti per capire cosa avessero intenzione di fare.

Fortunatamente le ferite riportate non sono gravi. Il 19enne si trova attualmente in carcere in attesa di giudizio.