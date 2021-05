“Vaccini anche di notte a Cagliari per tutti i giovani nel weekend: da domani prenotatevi”

Vaccinazioni notturne: come funzioneranno? Una grande novità che potrà agevolare anche i giovani.

A Radio Casteddu Gabriele Mereu, responsabile vaccinoprofilassi Assl: “Su indicazioni del generale Figliuolo abbiamo recepito questa novità, che è quella di prolungare l’orario nelle giornate di venerdì e sabato. La notte in pratica prolungheremo il giusto orario che va dalle 8:30 fino alle 19 e avremo un non-stop dalle 19 alle 24, quindi c’è la possibilità di prenotarsi dai 40 anni in su.

Più che giornate sperimentali, saranno giornate degli eventi che devono comunque far accelerare le vaccinazioni ed andare a quella fascia di giovani di medio-bassa età, che sono chi lavora.

Abbiamo voluto dare un segnale, perché loro dovranno ancora aspettare, ma non tanto, per essere vaccinati. Quindi è un’occasione, questa, in più assieme a tante altre che stiamo mettendo in campo.

Si potrà prenotare nel portale delle poste italiane, in queste ore si stanno aggiornando, e da domani gli over 40 potranno prenotarsi per ricevere il vaccino nell’hub della fiera campionaria di Cagliari.

Noi abbiamo una media, per hub, di 130 posti all’ora e avremo tutto il personale disponibile.

Abbiamo rivoluzionato l’aspetto organizzativo per inserire un turno che non era previsto, in modo da poter dare una risposta puntuale a questa gente che si riverserà in quelle ore.

In prevalenza utilizzeremo il vaccino Pfizer perché sotto i 70 anni abbiamo le raccomandazioni che dicono di non utilizzare Astrazeneca. Non vediamo l’ora di riappropriarci della nostra vita, stiamo vivendo da un anno questa situazione però dobbiamo uscirne fuori bene. Aprire, quindi, con prudenza evitando il passo della gamba troppo lungo.

La situazione epidemiologica è migliorata nettamente, la situazione delle vaccinazioni sta proseguendo e ormai in Sardegna siamo arrivati a 700 mila dosi inoculate, alla fine del mese supereremo 800 mila e a giugno un milione di dosi somministrate.

Bisogna, però, stare attenti perché il rischio è quello di una possibile variante”.

