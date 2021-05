Vaccini anti Covid, Sardegna in ritardo sulla tabella di marcia imposta da Figliuolo

Per la settimana del 22-29 aprile il commissario Figliuolo aveva fissato dei target di dosi giornaliere: 9 regioni hanno superato il target assegnato, mentre 12 sono rimaste sotto soglia. Tra queste c’è la Sardegna. Lo certifica la Fondazione Gimbe. Secondo lo studio in Sardegna lo scostamento dal target di somministrazione regionale fissato dal commissario straordinario è nettamente al di sotto (20 mila). Del resto si registra una frenata sulle vaccinazioni, la Sardegna è precipitata al terzultimo posto in Italia col 10, 1 % della popolazione vaccinata (ciclo completo). Il 63 % degli over 80 è stato vaccinato (isola quintultima in Italia). Nella fascia 70-79 anni il 9, 9 %, 60-69 anni, 8, 2 % medio bassa classifica.