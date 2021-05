Covid, giù i contagi in Sardegna: nell’Isola numeri da zona gialla

Giù i contagi, in Sardegna numeri da zona gialla. Ma l’Isola dovrebbe avere ancora le misure previste dalla zona arancione per almeno un’altra settimana in base alle norme vigenti, La Regione è in pressing sul ministero della Salute. Sarà decisiva la riunione della Cabina di regia. Secondo i dati della Fondazione Gimbe diffusi oggi in Sardegna i positivi per ogni 100 mila abitanti sono mille e 20, un calo importante (32, 9 %). Mentre la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid in area medica e in terapia intensiva è ferma al 22 %, ben al di sotto della soglia critica del 30%.