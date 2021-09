Vaccinazioni anti Covid, a Cagliari un altro open night a metà settembre

Vaccinazioni, un altro open night a metà settembre. L’annuncio è del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Nel consueto videomessaggio settimanale il primo cittadino ha sottolineato il successo dell’appuntamento di martedì scorso e proclamato una nuova sessione di vaccinazioni straordinarie, da organizzare assieme all’Ats per metà settembre.

Il sindaco ha anche parlato della spazzatura e dei disagi in città. Ne ha parlato con residenti e operatori del centro storico (Marina, Castello e Stampace). “Ammetto qualche errore da parte dell’amministrazione”, ha dichiarato, “ma non è possibile accettare che ci siano operatori che non rispettano le regole. Ora abbiamo iniziato a sanzionare i soggetti del centro. Ma dobbiamo darci tutti un mano per avere la città pulita”.