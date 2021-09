Niente zona gialla, per una pugno di posti letto la Sardegna resta bianca

Niente zona gialla. Anche se solo per una pugno di posti letto liberi da pazienti Covid la Sardegna resta ancora in zona bianca. L’indicatore dell’occupazione in area medica resta nella percentuale tollerata. Lo certifica il monitoraggio dell’Iss. L’incidenza è in calo rispetto alle scorse settimane e la Sardegna è tra le quattro regioni con classificazione complessiva di rischio “bassa”.