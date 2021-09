“Po is feminas de Afghanistan”, Quartu aderisce alla manifestazione in sostegno delle donne Afghane

La Città di Quartu Sant’Elena aderisce alla Manifestazione di solidarietà e di sostegno a favore delle donne Afghane lanciata da Economy of Francesco-il movimento internazionale di giovani economisti e imprenditori e che vede la partecipazione di oltre 30 città in Italia e nel mondo. Sabato 4 settembre dalle ore 18,00 alle 20,00 si terrà un flash mob al Poetto con le rappresentanze di 21 sigle associative in sede locale e regionale unite nel nome della solidarietà per dire: “Le donne afghane esistono- Po is feminas de s’Afghanistan”.

Ciascun partecipante porterà con sé un telo blu, come il colore del burka afghano. A partire dal Lido del Carabiniere, in territorio di Quartu, lungo il perimetro dell’area pedonale fino al Lido dell’Esercito, in territorio cagliaritano, verrà formata una fila perfettamente distanziata, in cui ognuno terrà il lembo del proprio telo insieme a quello di chi gli sta accanto a formare una ideale catena di solidarietà. Verranno osservati 5 minuti di silenzio, seguiti allo scandire della frase “Po is feminas de s’Afghanistan!” insieme al contemporaneo trillo dei cellulari, a significare la chiamata all’azione delle coscienze individuali del mondo Occidentale.

Come segno di solidarietà e adesione, il Comune di Quartu ha deciso di esibire dalle finestre delle proprie sedi istituzionali il telo blu simbolo della manifestazione.

L’iniziativa in sede locale è promossa da: Rinascita Quartu, Aidos, Associazione Studio L&P, Associazione Donne al Traguardo odv, Fidapa BPW Italy-Sezione Quartu, Fidapa BPW Italy-Sezione Sestu, Fondazione Anna Ruggiu Onlus, Se non ora quando, Sinergia Femminile, Associazione Link-Legami di fraternità, La Carovana Onlus, Coordinamento 3 Donne di Sardegna, Corno d’Africa odv, Anolf Sardegna, Armonia Aps, Orsola Apice-Garante infanzia e adolescenza, Legambiente Sardegna, Sardegna 2050, Arcoiris odv, Legambiente Giovani Coordinamento Sardegna, Carovana SMI