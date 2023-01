Uta, svolta green: restyling di due piazze e in via Verdi arriva un’area giochi

Previsti e avviati i lavori di riqualificazione di diverse aree urbane di Uta. Nello specifico, gli operai presto arriveranno nella nuova piazza intitolata al giudice Giovanni Falcone nei pressi della via Caravaggio, in cui verranno messi a dimora alberature e l’impianto di irrigazione, pacciamatura e panchine. Lo stesso tipo di intervento riguarderà l’area verde di via Sulis, in cui saranno messi a dimora ulteriori alberature. Ultima ma non per importanza, sarà ultimata l’area giochi e verde di via Verdi, gia oggetto di intervento di recente, in cui saranno installate un’altalena ed una giostra. A darne notizia è il sindaco, Giacomo Porcu: “Sarà un progetto che coniuga decoro urbano, miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini e tutela ambientale. Uta è un paese che cresce e potrà migliorare se tutti la sentissimo come la casa migliore nella quale vivere”.

Più dettagli arrivano anche dal consigliere delegato Graziano Meloni: “Prosegue l’impegno dell’amministrazione nel cercare di valorizzare e rendere fruibili diverse zone densamente popolate in modo da consegnare a bambini e genitori delle aree confortevoli in cui poter giocare liberamente e trascorrere il tempo in mezzo al verde. Tutto ciò sarà possibile grazie all’utilizzo di fondi ministeriali per le infrastrutture sociali, circa 44mila euro. Neppure un centesimo delle casse comunali sarà utilizzato, grazie ad gran lavoro svolto dall’ufficio tecnico verso il quale va il nostro ringraziamento e apprezzamento. I lavori dovrebbero terminare entro il 31 marzo, ma confidiamo che le aree in oggetto vengano consegnate in anticipo”.