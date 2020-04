Uta, altri tre cittadini positivi al Coronavirus: “Massima prudenza, confidiamo nella loro pronta guarigione”. Il sindaco di Uta Giacomo Porcu informa la cittadinanza nella notte, ci sono altri tre contagiati in paese: “Care concittadine, cari concittadini, l’emergenza in corso ha previsto un’altra tappa, peraltro prevedibile. L’ATS ha confermato 3 ulteriori casi. La situazione è presidiata dalle Istituzioni compententi, in primis quelle sanitarie, per cui i numeri non devono condizionarci per un maggior allarmismo, ma farci proseguire con la rigorosa attenzione alle norme che ormai ben conosciamo.

Le persone interessate sono state da me contattate e riferiscono di star bene. Questo ci fa essere fiduciosi in una loro pronta guarigione, così come ci conforta quanto riportatoci relativamente al loro comportamento che è stato improntato alla prudenza e al rispetto delle regole. Da parte nostra non dobbiamo far altro che rispettare in maniera sempre più attenta le norme in vigore e quelle future, oltre ad augurare un pronta ripresa. Per quanto ovvio, e come previsto, verrà osservato il massimo rispetto della privacy”.