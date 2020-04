Sardegna, mascherine e guanti obbligatori per chiunque entri in un esercizio commerciale: devono essere mantenuti per l’intera permanenza dentro qualsiasi negozio. Lo stabilisce l’ordinanza del governatore Solinas emanata questa notte: tutti dovranno indossare mascherine e guanti anti contagio. Quella di Solinas è una vera e propria maxi stretta contro il Coronavirus, confermata la chiusura sino al 26 aprile nell’Isola di cartolerie e librerie e negozi per neonati. Al contrario invece la nuova ordinanza di Solinas permetterà l’apertura domenicale anche delle tabaccherie, oltre alle edicole. L’Isola si blinda e si maschera per fermare l’avanzata del virus, mentre esplodono le polemiche sui tanti contagi negli ospedali, che a Sassari sono il 69 per cento, e c’è forte preoccupazione per la sitiazione del Policlinico denunciata ieri con una clamorosa lettera di protesta da dieci dirigenti e primari dell’ospedale di Monserrato. Insieme ai parchi saranno subito chiuse anche le spiagge della Sardegna, mentre l’attività motoria sarà consentita soltanto con la mascherina e “nelle immediate vicinanze della propria abitazione e rispettando la distanza di almeno un metro”