Sardegna, ecco l’ordinanza di Solinas: stop alle librerie sino al 26 aprile e mascherine obbligatorie in tutti i negozi

Sardegna, ecco l’ordinanza di Solinas: stop alle librerie “almeno sino al 26 aprile” e mascherine obbligatorie in tutti i negozi. Il governatore agisce in deroga rispetto alle disposizioni di Conte e a mezzanotte inoltrata “ferma” la riapertura di cartolerie e librerie, con un’ordinanza che impone anche l’obbligo delle mascherine per chiunque entri in qualunque esercizio commerciale. Non ci sono secondo Solinas le condizioni per “riaprire” la Sardegna, dunque viene confermata anche la chiusura di porti e aeroporti e gli spostamenti se non per comprovati motivi. Il divieto confermato sino almeno al 26 aprile riguarda esattamente il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, il commercio di vestiti per bambini e neonati. Stop anche alla riapertura al pubblico degli studi professionali in Sardegna. insieme ai parchi saranno subito chiuse anche le spiagge della Sardegna, mentre l’attività motoria sarà consentita soltanto con la mascherina e “nelle immediate vicinanze della propria abitazione e rispettando la distanza di almeno un metro”.