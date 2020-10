Incidente a Ussana, quattro auto coinvolte: ferite due ragazze

I Vigili del Fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 16:30 sulla strada SS 466 che da Serdiana porta a Ussana, per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare quattro autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale si contano due ragazze ferite non in pericolo di vita, prese in cura dal personale sanitario invitato dal 118 e trasportate in ospedale.

Sul posto la squadra VVF di pronto intervento ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto anche i Carabinieri posto i Carabinieri della Compagnia di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi di legge e per gestire la viabilità, la strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso di messa in sicurezza e per la rimozione dei veicoli coinvolti.