È accaduto un giorno fa e a raccontare l’accaduto è una cittadina che pubblicamente spiega: “Tre adolescenti ieri notte hanno lanciato il nostro contenitore carico di spazzatura dentro il giardino, io ero in guardino, i tre non mi hanno vista e se non fossero scappati di corsa li avrei ripresi. Aggiungo che sono gli stessi che passano la notte e urlano e questo succede almeno una notte a settimana svegliando tutti”.

Bravate che disturbano la quiete pubblica e che non si limitano a qualche scherzo innocuo ma che possono creare seri danni. Gli appelli lanciati ai genitori dei ragazzini scatenati, quindi, si moltiplicano: non solo Cagliari e hinterland, https://www.castedduonline.it/a-cagliari-e-hinterland-ragazzini-ribelli-disturbano-il-sonno-di-chi-vorrebbe-dormire-cittadini-disperati-non-auguriamo-a-nessuno-di-vivere-in-ostaggio-di-queste-baby-gang/?fbclid=IwdGRjcAUa_uxjbGNrBRr-53Bkb2YFZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEe48qgV9YuqqOhq9aGboQHx0EElWLDC976O0SS0KYjx9myN73uzTRFSvBVCOs_aem_yELU9ofAO_-Mla8KX-0TKQ come riporta la cronaca, bensì il fenomeno si estende anche nei paesi non distanti dal capoluogo sardo.